Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции «Добрая ёлка» москвичей

Более тысячи новогодних желаний исполнили москвичи в рамках акции «Добрая елка», получив их от благотворительных фондов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Путин поддержал волонтеров и заявил об участии в акции «Елка желаний»

«Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. В столице завершилась акция «Добрая елка». Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет», - сообщил Сергей Собянин.

Любой желающий мог выполнить желания подопечных благотворительных фондов, которые они опубликовали на сайте акции и на городских елках. Например, четвероклассник Иван Кургин, который хочет стать хирургом, смог вместе с мамой побывать на экскурсии в университетской больнице Первого Московский государственного медицинского университета имени Сеченова.

Арсений Степанов, мечтающий заниматься музыкой, получил в подарок синтезатор, а пенсионерка Галина Сахарова - электронагреватель для дачи, где она проводит там много времени.

Сергей Собянин поблагодарил неравнодушных москвичей, которые больше двух месяцев исполняли желания других.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваРоссияБлаготворительность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры