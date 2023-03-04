Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции «Добрая ёлка» москвичей
Более тысячи новогодних желаний исполнили москвичи в рамках акции «Добрая елка», получив их от благотворительных фондов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. В столице завершилась акция «Добрая елка». Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет», - сообщил Сергей Собянин.
Любой желающий мог выполнить желания подопечных благотворительных фондов, которые они опубликовали на сайте акции и на городских елках. Например, четвероклассник Иван Кургин, который хочет стать хирургом, смог вместе с мамой побывать на экскурсии в университетской больнице Первого Московский государственного медицинского университета имени Сеченова.
Арсений Степанов, мечтающий заниматься музыкой, получил в подарок синтезатор, а пенсионерка Галина Сахарова - электронагреватель для дачи, где она проводит там много времени.
Сергей Собянин поблагодарил неравнодушных москвичей, которые больше двух месяцев исполняли желания других.
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