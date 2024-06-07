«Благодатное июньское лето»: Вильфанд позвал москвичей купаться в водоемах

«После нескучной рабочей недели в Москве наступит благодатное июньское лето. Погода не давала скучать москвичам. Нужно было ходить с зонтами, при этом жарко. Теперь же циклон, который установил неустойчивость, уходит на восток. В выходные дни будет ровно та температура, которая должна быть в Москве в этот период. Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается, лишь изредка будут небольшие дожди, но их большинство москвичей и жителей Подмосковья не заметят. Ночные температуры составят от +10 до +15 градусов, а дневные - +21…+26, что соответствует средним значениям за последние 30 лет», - рассказал он.

Как пояснил собеседник НСН, погода позволит москвичам посвятить предстоящие выходные отдыху на воде.

«Температура воды в водоемах московского региона останется достаточно высокой и составит в выходные +21 градус в Москве-реке. В озерах тоже будет +21 … +22, очень хорошая погода для отдыха в эти выходные», - добавил Вильфанд.