«Благодатное июньское лето»: Вильфанд позвал москвичей купаться в водоемах

Погода в Москве на выходных и на следующей неделе позволит москвичам провести отдых на воде, заявил НСН Роман Вильфанд.

С выходными в Москву придет устойчивая, теплая погода с минимальными осадками, рассказал в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«После нескучной рабочей недели в Москве наступит благодатное июньское лето. Погода не давала скучать москвичам. Нужно было ходить с зонтами, при этом жарко. Теперь же циклон, который установил неустойчивость, уходит на восток. В выходные дни будет ровно та температура, которая должна быть в Москве в этот период. Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается, лишь изредка будут небольшие дожди, но их большинство москвичей и жителей Подмосковья не заметят. Ночные температуры составят от +10 до +15 градусов, а дневные - +21…+26, что соответствует средним значениям за последние 30 лет», - рассказал он.

Как пояснил собеседник НСН, погода позволит москвичам посвятить предстоящие выходные отдыху на воде.

«Температура воды в водоемах московского региона останется достаточно высокой и составит в выходные +21 градус в Москве-реке. В озерах тоже будет +21 … +22, очень хорошая погода для отдыха в эти выходные», - добавил Вильфанд.

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Следующая неделя, по словам эксперта, будет более жаркой.

«В начале следующей недели опять подходят ложбины низкого давления. Воздушные массы будут перемещаться не с северо-запада, как в выходные, а с юго-запада и начнется повышение температуры. До середины следующей недели температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Ночью около +15 градусов, а дневные температуры - +24…+27 градусов. По предварительным расчетам во второй половине недели начнется постепенное понижение температуры», - заключил он.

Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров сообщил НСН, что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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