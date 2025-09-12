Бизнес возьмет под защиту экосистемы Байкала
Медиахолдинг МАЕР подписал соглашение с компанией ЮниРусь (бренд "Чистая Линия") и торговой сетью "Пятерочка" в рамках экологического проекта "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка", рассказали в компании.
Соглашение направлено на усиление совместной работы по сохранению уникальной природы Байкала.
Проект "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка" инициирован для сохранения биоразнообразия и просвещения посетителей парка о правилах ответственного туризма на территории этой уникальной природной зоны. Несмотря на статус национального парка, место открыто для посещения туристами и они часто игнорируют охранные знаки, паркуют автомобили и устраивают стоянки в запрещенных зонах "тишины". От этого страдает уязвимая растительность дюнных сообществ, а покой птиц и животных нарушается присутствием человека.
Ранее депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов заявил НСН, что озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых.
