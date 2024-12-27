Бизнес-психолог объяснила важность корпоративов для сотрудников
27 декабря 202415:20
Александра Веснина
Корпоративы и другие мероприятия на работе нужны, чтобы подружить людей, сказала в пресс-центре НСН Ольга Зродникова.
В компаниях важно проводить мероприятия для коллектива, чтобы сотрудники чувствовали себя как семья, сказала в пресс-центре НСН бизнес-психолог Ольга Зродникова.
«Очень важно выращивать командный дух с помощью каких-то командных ритуалов, внутренних традиций, знаков принадлежности и инициации. На работе должна быть атмосфера семейности. Это про личные связи, некий нетворкинг, чтобы подружить людей разных поколений. Должно быть некое понимаете уникальности, чувства принадлежности системе. Корпоративы хороши для сближения, для семейственности. Очень тепло, когда коллеги чувствуют себя как семья», - сказала собеседница НСН.
Ранее профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН заявил, что компаниям следует проводить семейные корпоративы, но не забывать об одиноких людях, их нельзя ограждать от семейных праздников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru