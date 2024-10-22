«Бизнес-интерес»: Чиновникам нужно доказывать нефиктивность развода

«В соответствии с законодательством, у нас сегодня супруг или супруга должностного лица может вообще отказаться давать какие-то данные. Тем более, если они находятся в процессе расторжения брака. Сейчас в рамках антикоррупционных проверок в частных компаниях с государственным участием все происходит по следующей схеме. Там нужно подтверждение, что супруги находятся в состоянии развода. Чтобы понимать, это реальное расторжение брака, или расторжение в целях сохранения бизнес-влияния, то есть фиктивное. Так что над этой инициативой можно поработать. Если у комиссии есть подозрение, что это фиктивное расторжение, то они могут обратиться в соответствующее ведомство и дальше это доказывать. Потому что у нас сейчас можно изымать незаконное имущество у третьих лиц. И мы можем всегда доказать, что третье лицо, даже если оно уже не находится в браке, все равно имеет личные связи или бизнес-интерес. Поэтому эта инициатива не вредная. Она где-то упрощает технологический процесс», - рассказал он.

По словам Кабанова, ситуации, когда люди не разведены, но не живут вместе – достаточно частые, и если один из партнеров идет на принцип и не предоставляет необходимых данных, то процесс сильно затягивается.