«Бизнес-интерес»: Чиновникам нужно доказывать нефиктивность развода
Ситуации, когда чиновник находится в бракоразводном процессе с супругой, которая при этом не хочет предоставлять необходимые данные, происходят часто и мешают антикоррупционным проверкам, заявил НСН Кирилл Кабанов.
Сейчас при бракоразводном процессе между должностным лицом и его супругой/супругом необходимо еще доказать, что развод не является фиктивным. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
В Госдуме рассмотрят законопроект, разрешающий чиновникам не отчитываться о доходах и имуществе супруга или супруги, если на момент подачи декларации в суде рассматривается дело о расторжении брака между ними, сообщила «Российская газета». Инициативу объясняют тем, что в случае развода супруга может отказаться от общения с чиновником – и либо не предоставить данные об имуществе и доходах со своей стороны, либо предоставить ложные данные. Кабанов отметил, что эта инициатива поможет упростить процессуальные действия.
«В соответствии с законодательством, у нас сегодня супруг или супруга должностного лица может вообще отказаться давать какие-то данные. Тем более, если они находятся в процессе расторжения брака. Сейчас в рамках антикоррупционных проверок в частных компаниях с государственным участием все происходит по следующей схеме. Там нужно подтверждение, что супруги находятся в состоянии развода. Чтобы понимать, это реальное расторжение брака, или расторжение в целях сохранения бизнес-влияния, то есть фиктивное. Так что над этой инициативой можно поработать. Если у комиссии есть подозрение, что это фиктивное расторжение, то они могут обратиться в соответствующее ведомство и дальше это доказывать. Потому что у нас сейчас можно изымать незаконное имущество у третьих лиц. И мы можем всегда доказать, что третье лицо, даже если оно уже не находится в браке, все равно имеет личные связи или бизнес-интерес. Поэтому эта инициатива не вредная. Она где-то упрощает технологический процесс», - рассказал он.
По словам Кабанова, ситуации, когда люди не разведены, но не живут вместе – достаточно частые, и если один из партнеров идет на принцип и не предоставляет необходимых данных, то процесс сильно затягивается.
«Таких процессов достаточно много. У нас была такая ситуация, что люди не подали заявление в ЗАГС о разводе, а они уже не живут вместе несколько лет. Ну и возникает какой-нибудь скандал, и один из партнеров говорит, что не даст нужные данные. И сотрудникам комиссии приходится направлять запросы для того, чтобы люди объяснили, будут ли они разводиться или нет и так далее, процесс очень затягивается», - отметил он.
Ранее юрист Евгения Данилова сообщила, что наиболее часто россияне разводятся на фоне отсутствия взаимопонимания, совместного проживания с родственниками, затруднительного финансового положения, измен, обмана, насилия, или злоупотребление алкогольными напитками одним из супругов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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