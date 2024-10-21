СМИ: Певица Анна Седокова разводится с мужем-баскетболистом
Певица Анна Седокова разводится с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, артистка уже подала заявление о расторжении брака в мировой суд. Иск зарегистрировали 16 октября.
Как пишет Shot, в последнее время певица и латвийский спортсмен жили в разных городах, отношения пары были сложными.
«Супруги, по словам артистки, расставались раз 20, но потом сходились. Теперь же решение окончательное», — отмечается в публикации.
Ранее о разводе с женой объявил певец Шаман (Ярослав Дронов), напоминает RT. Артист и его супруга Елена Мартынова решили расстаться после семи лет брака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве эмоциональным заявлением
- «Атака лживых сведений»: Жена Ливанова рассказала о здоровье актера
- В Москве два человека госпитализированы после падения авто в реку
- МИД Южной Кореи пригласил для беседы посла РФ Зиновьева
- СМИ: Певица Анна Седокова разводится с мужем-баскетболистом
- Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch
- У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея
- В Алтайском крае задержаны два вербовщика террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru