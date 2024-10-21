СМИ: Певица Анна Седокова разводится с мужем-баскетболистом

Певица Анна Седокова разводится с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистка уже подала заявление о расторжении брака в мировой суд. Иск зарегистрировали 16 октября.

Как пишет Shot, в последнее время певица и латвийский спортсмен жили в разных городах, отношения пары были сложными.

«Супруги, по словам артистки, расставались раз 20, но потом сходились. Теперь же решение окончательное», — отмечается в публикации.

Ранее о разводе с женой объявил певец Шаман (Ярослав Дронов), напоминает RT. Артист и его супруга Елена Мартынова решили расстаться после семи лет брака.

