«Теряется 200 часов!»: Депутат Матвеев увидел плюсы в переходе России на летнее время

Возврат в России к переходу на летнее время сделает работу комфортнее и не создаст никаких проблем со здоровьем, заявил в интервью НСН депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Ранее Матвеев внес в Госдуму законопроект, предполагающий перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь.