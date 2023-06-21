«Теряется 200 часов!»: Депутат Матвеев увидел плюсы в переходе России на летнее время
Россия теряет по двести световых часов в год из-за постоянного «зимнего времени», при этом в выходные все спят больше, чем в будни, сказал в эфире НСН Михаил Матвеев.
Возврат в России к переходу на летнее время сделает работу комфортнее и не создаст никаких проблем со здоровьем, заявил в интервью НСН депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
Ранее Матвеев внес в Госдуму законопроект, предполагающий перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь.
«Целью данного законопроекта является смещение времени таким образом, чтобы вечером на час позже наступала темнота и на час позже рассвет, что является наиболее оптимальным вариантом, с точки зрения увеличения световых часов. Сейчас в большинстве регионов России порядка двухсот часов в год теряются из-за того, что страна с 2014 года живет в постоянном "зимнем времени". Переходы на летнее и зимнее время были в СССР, в России до 2012 года, и сейчас осуществляются в большинстве европейских стран, что подтверждает обоснованность этой практики», - сказал Матвеев.
По его мнению, проблема со сбоем биологических часов надумана, поскольку в будни и выходные люди встают в разное время.
«Есть и контраргументы. Чаше всего звучит довод, что это будет приводить к сбою биологических часов у людей, но, на мой взгляд, это глупость надуманное утверждение. Многие люди в выходные или когда находятся на отдыхе, в отпусках, на новогодние каникулы, в майские праздники дают себе побольше поспать, а в понедельник встают раньше. В таком формате это происходит постоянно, и никакой проблемы здесь нет», - заключил собеседник НСН.
Михаил Матвеев ранее уже выступал с подобной инициативой, однако в апреле 2023 года правительство РФ не поддержало его законопроект о переходе на зимнее и летнее время, указав, что там не прописаны объемы необходимых расходов и источники их финансирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка
- Даванков от «Новых людей» подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы
- Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступательные действия на трех направлениях
- Совет Федерации одобрил закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Москва выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
- Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта
- В Москве прошла презентация книги российского ученого об Украине
- Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны
- Госсекретарь США заявил, что РФ заплатит за восстановление Украины
- Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru