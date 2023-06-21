Проект о возврате перехода на летнее время внесён в Госдуму
Проект закона о возвращении перехода на летнее время внесён в Госдуму группой депутатов. Об этом сообщил народный избранник от КПРФ Михаил Матвеев. Он опубликовал соответствующий документ в соцсетях.
Инициатива состоит в переводе стрелок часов на 1 час вперед с марта по октябрь. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», обосновывается это тем, что таким образом в данный отрезок времени позже на один час будет наступать рассвет и темное время суток.
Так называемое «Летнее время» было введено в Советском союзе. В России переход был отменён в июне 2011 года — закон подписал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента. В ночь на 27 марта 2011 года часы были переведены на час вперед и летнее время стало постоянным.
Однако в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе с 26 октября на постоянное зимнее время — стрелки перевели на 60 минут назад. Однако пять регионов оставили летнее время. В 2016 году был принят закон, который позволил перевести стрелки часов ещё в 10 субъектах федерации.
Как отмечает RT, согласно социологическому опросу, только каждый пятый россиянин (20%) хотел бы сезонного перевода времени. Постоянное зимнее время устраивает 29% жителей РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru