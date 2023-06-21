Проект о возврате перехода на летнее время внесён в Госдуму

Проект закона о возвращении перехода на летнее время внесён в Госдуму группой депутатов. Об этом сообщил народный избранник от КПРФ Михаил Матвеев. Он опубликовал соответствующий документ в соцсетях.

Инициатива состоит в переводе стрелок часов на 1 час вперед с марта по октябрь. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», обосновывается это тем, что таким образом в данный отрезок времени позже на один час будет наступать рассвет и темное время суток.

Так называемое «Летнее время» было введено в Советском союзе. В России переход был отменён в июне 2011 года — закон подписал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента. В ночь на 27 марта 2011 года часы были переведены на час вперед и летнее время стало постоянным.