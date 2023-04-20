Кабмин не поддержал законопроект о переходе на летнее время

Правительство России не поддержало законопроект о переходе на зимнее и летнее время. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

В заключении кабмина отмечается, что в материалах законопроекта нет информации об «объемах и источниках финансирования соответствующих расходов». Кроме того, автор инициативы не указал основные технологические и организационные мероприятия, необходимые для перевода часов.

Россия перешла на постоянное зимнее время в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости
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