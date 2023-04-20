Кабмин не поддержал законопроект о переходе на летнее время
20 апреля 202312:32
Правительство России не поддержало законопроект о переходе на зимнее и летнее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
В заключении кабмина отмечается, что в материалах законопроекта нет информации об «объемах и источниках финансирования соответствующих расходов». Кроме того, автор инициативы не указал основные технологические и организационные мероприятия, необходимые для перевода часов.
Россия перешла на постоянное зимнее время в 2014 году.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru