Биолог назвал невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина

Ранее с идеей не преподавать школьникам теорию Дарвину выступил экс-глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев. По его словам, дарвинизм способствует «духовному разложению детей».



По словам биолога, дарвинизм — это наука, которая никак не может «способствовать разложению детей».

«Это как сказать, что теория всемирного тяготения способствует разложению детей, что представление о том, что 2 + 2 = 4, способствует разложению детей. Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учёными за гранью каких-то разумных сомнений», - сказал Панин в беседе с изданием «Подъём».

Идею запретить в школе преподавание теории Дарвина также поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

