Биолог назвал невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина
Биолог Александр Панчин назвал глупой и невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина.
Ранее с идеей не преподавать школьникам теорию Дарвину выступил экс-глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев. По его словам, дарвинизм способствует «духовному разложению детей».
По словам биолога, дарвинизм — это наука, которая никак не может «способствовать разложению детей».
«Это как сказать, что теория всемирного тяготения способствует разложению детей, что представление о том, что 2 + 2 = 4, способствует разложению детей. Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учёными за гранью каких-то разумных сомнений», - сказал Панин в беседе с изданием «Подъём».
Идею запретить в школе преподавание теории Дарвина также поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Руденя: Никто не пострадал при падении обломков беспилотников в Тверской области
- Биолог назвал невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина
- Число погибших при ударе по Бейруту возросло до 31
- Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области
- В Тверской области после атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-9
- МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Киева
- В Стерлитамаке из-за угрозы обрушения эвакуировали многоквартирный дом
- Умер оперный певец Владислав Верестников
- Замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
- Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru