Binance потребовала от россиян закрыть позиции и вывести средства

Биржа предупредила, что с пятницы начнет постепенно закрывать позиции. Компания потребовала от клиентов из России вывести средства на любую другую торговую площадку.

Служба поддержки Binance подтвердила рассылку уведомлений.

С 31 января криптобиржа перестанет поддерживать российскую валюту и исключит его из перечня торговых пар. При этом пользователи смогут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX.

Binance 27 сентября 2023 года объявила об уходе из России, напоминает «Радиоточка НСН».

