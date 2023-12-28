Binance потребовала от россиян закрыть позиции и вывести средства
Криптовалютная биржа Binance разослала российским клиентам требование закрыть позиции и вывести средства до 29 декабря, пишет РБК.
Биржа предупредила, что с пятницы начнет постепенно закрывать позиции. Компания потребовала от клиентов из России вывести средства на любую другую торговую площадку.
Служба поддержки Binance подтвердила рассылку уведомлений.
С 31 января криптобиржа перестанет поддерживать российскую валюту и исключит его из перечня торговых пар. При этом пользователи смогут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX.
Binance 27 сентября 2023 года объявила об уходе из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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