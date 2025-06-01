При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, трое погибли

По предварительной информации, при ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, сообщает МЧС России.

СМИ: При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок

3 человека погибли. 28 пострадавших направлены в лечебные учреждения.

Последствия аварии ликвидируют 180 человек и 60 единиц техники.

Сход поезда с рельсов под Брянском произошел из-за обрушения моста в связи с вмешательством в работу транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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