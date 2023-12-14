Криптобиржа CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение антироссийских санкций

Криптовалютная биржа CoinList выплатит $1,2 млн, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Компанию обвиняют в нарушении антироссийских санкций, поскольку услугами биржи пользовались жители Крыма, сообщает регулятор.

В общей сложности у биржи было 89 клиентов, которые указали местом проживания Крым. Протоколы проверки не распознали, что данные пользователи находятся в подсанкционном регионе.

Компания могла бы получить и больший штраф, около $327 млн. Однако в прошлом соблюдала требования законодательства и сотрудничала с регуляторами.

Ранее криптовалютная биржа Binance прекратила обслуживание рублёвых депозитов, поскольку площадка решила уйти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

