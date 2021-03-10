Бильжо признался, что брал «взятки»

Российская столица оказалась в лидерах российских регионов по количеству взяток, сообщили в Генпрокуратуре. Специалисты также назвали профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. Это сотрудники правоохранительных органов и педагоги.

Художник Андрей Бильжо, врач-психиатр по профессии, рассказал НСН, что во время своей врачебной практики брал «взятки».