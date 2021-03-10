Бильжо признался, что брал «взятки»
Художник Андрей Бильжо рассказал НСН, какие «взятки» он брал во время своей врачебной практики.
Российская столица оказалась в лидерах российских регионов по количеству взяток, сообщили в Генпрокуратуре. Специалисты также назвали профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. Это сотрудники правоохранительных органов и педагоги.
Художник Андрей Бильжо, врач-психиатр по профессии, рассказал НСН, что во время своей врачебной практики брал «взятки».
«Говорю как на духу. Когда я был врачом, я не взял ни одного конверта, в котором лежали деньги, а это взятка. Но я брал конфеты, коньяк, книги, но брал только тогда, когда мой пациент выписывался, и я чувствовал, что имел на это право. Я считал это не взяткой, а подарком», – сказал он.
Также Бильжо в интервью НСН извинился за критику российского препарата «Спутника V».
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