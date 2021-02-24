Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии за взятку
Районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о взятке, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Ему также назначен штраф в размере 235 млн 280 тыс. рублей.
Следствие установило, что деньги Маркелову передала доверенное лицо Наталья Кожанова – в общей сложности более 235 миллионов рублей, передает RT. За эти деньги Маркелов пообещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса одной из компаний.
В рамках дела у Маркелова и его соответчиков было изъято имущество на сумму около 375 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru