Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии за взятку

Следствие установило, что деньги Маркелову передала доверенное лицо Наталья Кожанова – в общей сложности более 235 миллионов рублей, передает RT. За эти деньги Маркелов пообещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса одной из компаний.

В рамках дела у Маркелова и его соответчиков было изъято имущество на сумму около 375 миллионов рублей.



