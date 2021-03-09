«Был неправ». Бильжо извинился за критику «Спутника V»

Андрей Бильжо: «Мне есть, что сказать, потому что я привился, и у меня сегодня 160 антител, все прошло нормально, как должно пройти. Были какие-то симптомы после второй прививки, и странно, если бы их не было. Я должен сознаться, я критиковал эту вакцину и был неправ. Ребята, надо прививаться. Другого выхода у нас просто нет», – сказал в эфире НСН Андрей Бильжо.

