«Был неправ». Бильжо извинился за критику «Спутника V»
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Создатели «Спутника V» ждут от ЕС извинений за слова о русской рулетке
Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от Европейского агентства лекарственных средств, где сравнили одобрение российского препарата от коронавируса с «русской рулеткой».
Андрей Бильжо: «Мне есть, что сказать, потому что я привился, и у меня сегодня 160 антител, все прошло нормально, как должно пройти. Были какие-то симптомы после второй прививки, и странно, если бы их не было. Я должен сознаться, я критиковал эту вакцину и был неправ. Ребята, надо прививаться. Другого выхода у нас просто нет», – сказал в эфире НСН Андрей Бильжо.
В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен
В России предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на продукты питания. Наказание предусматривает для физлиц лишение свободы до трех лет или штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц размер штрафа может составить от 500 до 800 тысяч рублей.
Андрей Бильжо: «Цены на продукты питания в нашей стране не растут и не росли никогда. С каждым днем, когда вы приходите в магазин, вы видите, как дешевеют товары, как дешевеет одежда, дешевеют лекарства и продукты питания», – отметил он в интервью НСН.
Москва вошла в топ регионов по получению взяток
Москва оказалась в лидерах российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Андрей Бильжо: «Говорю как на духу. Когда я был врачом, я не взял ни одного конверта, в котором лежали деньги, а это взятка. Но я брал конфеты, коньяк, книги, но брал только тогда, когда мой пациент выписывался, и я чувствовал, что имел на это право. Я считал это не взяткой, а подарком», – рассказал он слушателям НСН.
Названы города России с самыми вежливыми водителями
Красноярск и Москва возглавили рейтинг городов с самыми вежливыми водителями. Об этом пишет сервис SuperJob.
Андрей Бильжо: «Есть таксист в городе Петрозаводск, в машину которого я сел и попросил показать мне город, так как у меня были свободные три часа. После чего была минутная пауза и ответ: а что здесь смотреть? Все города в мире одинаковые», – вспомнил он в разговоре с НСН.
Подарки на 8 Марта обошлись в полмиллиарда рублей
Россияне потратили на подарки на 8 Марта более пятисот миллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
Андрей Бильжо: «А я два дня назад на благотворительном аукционе, собирая деньги девочке на операцию, собрал копейки. Грустно», – прокомментировал в беседе с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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