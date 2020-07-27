Бильжо посоветовал китайцам изучать инфекционные заболевания
Тема экологии стала сильнее интересовать большинство (62%) жителей ведущих стран мира, нежели экономические вопросы. Больше всего вопросами окружающей среды обеспокоены в Китае. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
Художник, по образованию врач-психиатр, Андрей Бильжо в эфире НСН посоветовал китайцам больше интересоваться историей происхождения инфекционных заболеваний.
«Вот те раз! Хорошо бы, чтобы Китай обеспокоился проблемами разных инфекционных болезней, откуда, к примеру, они берутся», – прокомментировал он.
Кроме того, Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН отметил, что во всех странах необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности касательно COVID-19, так как вирус никуда не ушел. Об этом, в частности, свидетельствуют данные ВОЗ.
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