Бильжо посоветовал китайцам изучать инфекционные заболевания

Тема экологии стала сильнее интересовать большинство (62%) жителей ведущих стран мира, нежели экономические вопросы. Больше всего вопросами окружающей среды обеспокоены в Китае. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Художник, по образованию врач-психиатр, Андрей Бильжо в эфире НСН посоветовал китайцам больше интересоваться историей происхождения инфекционных заболеваний.