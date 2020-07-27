«Сложный треугольник». Почему США, Россия и Китай никогда не договорятся

США перестали считать Россию основной угрозой и переключились на Китай, пишет Financial Times. В Вашингтоне надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию к противостоянию на стороне США.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что отношения США и Китая взаимосвязаны, несмотря на противоречия, санкции и торговые войны.

«Это не так-то просто организовать, так как сама комбинация отношений США с Китаем очень противоречива. С одной стороны это, казалось бы, такое мощное противостояние, которое особенно усугубилось в ходе эпидемии коронавируса. Несмотря на все это экономики двух стран очень интересно переплетены. Более того, последние 40 или больше лет новая китайская экономика создавалась благодаря и во взаимосвязи с американской экономикой. И так и остается, несмотря на все противоречия, риторику и угрозы, которые исходят от Трампа. Одновременно США везде и в своих основополагающих стратегиях определяют Китай как главную экономическую и стратегическую угрозу. Это было до Трампа, остается при Трампе, и я думаю, что это будет еще длительное время. Мне кажется, что взорваться эти отношения не могут, потому что две страны тесно связаны друг с другом экономически и в торговом плане. Даже эти торговые войны – это своеобразная форма регулирования конфронтации. Эта форма позволяет через конфликты и обострения искать компромисс. Да, при Трампе это все очень обострено, но если бы демократы были у власти, то, я думаю, накал был бы гораздо сильнее», - предположил он.