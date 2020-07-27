«Сложный треугольник». Почему США, Россия и Китай никогда не договорятся
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН объяснил, что экономические и стратегические интересы одной страны всегда будут противоречить политике других.
США перестали считать Россию основной угрозой и переключились на Китай, пишет Financial Times. В Вашингтоне надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию к противостоянию на стороне США.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что отношения США и Китая взаимосвязаны, несмотря на противоречия, санкции и торговые войны.
«Это не так-то просто организовать, так как сама комбинация отношений США с Китаем очень противоречива. С одной стороны это, казалось бы, такое мощное противостояние, которое особенно усугубилось в ходе эпидемии коронавируса. Несмотря на все это экономики двух стран очень интересно переплетены. Более того, последние 40 или больше лет новая китайская экономика создавалась благодаря и во взаимосвязи с американской экономикой. И так и остается, несмотря на все противоречия, риторику и угрозы, которые исходят от Трампа. Одновременно США везде и в своих основополагающих стратегиях определяют Китай как главную экономическую и стратегическую угрозу. Это было до Трампа, остается при Трампе, и я думаю, что это будет еще длительное время. Мне кажется, что взорваться эти отношения не могут, потому что две страны тесно связаны друг с другом экономически и в торговом плане. Даже эти торговые войны – это своеобразная форма регулирования конфронтации. Эта форма позволяет через конфликты и обострения искать компромисс. Да, при Трампе это все очень обострено, но если бы демократы были у власти, то, я думаю, накал был бы гораздо сильнее», - предположил он.
Собеседник НСН уточнил, что России не выгодно становиться на сторону США против Китая. По его словам, каждая сторона в этом противостоянии будет стремиться поддерживать собственные интересы.
«Что касается России – есть такое искушение, привлечь ее на свою сторону, Трамп об этом много пишет, Америке нужна была бы Россия для борьбы с Китаем. С другой стороны, санкции, которые сколотили антироссийскую мировую коалицию против России, говорят совсем об обратном. Уникальность администрации Трампа в том, что его пророссийская риторика объединяется с мощным противостоянием в виде санкций, которого даже не было в годы холодной войны. Конечно, США ищет выход из создавшейся ситуации, с одной стороны, им надо сдерживать Китай. Это совершенно отчетливо. Они до сих пор не сумели найти такую модель взаимоотношений, которая учитывала бы все эти противоречия. Они ищут очень грубо, топорно. Привлечь Россию к сдерживанию Китая? А России это зачем? Россия выстраивала отношения с Китаем, где все тоже не так просто, чтобы на каком-то этапе вместе с США броситься на Китай? Нет никакой логики. Это треугольник, выход из которого не так-то прост. России сейчас совершенно не выгодно ломать отношения с Китаем. Каждая сторона будет стремиться поддерживать интересы, которые выгодны ей, но это будет противоречить интересам другой стороны. Определенности в этом треугольнике никогда не дождетесь», - заключил он.
Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил о начале холодной войны с Китаем, и добавил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Заместитель госсекретаря Стивен Бигун ранее говорил, что США следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что США решили «спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая». «И вот это, я вас могу заверить, у них не получится», — заявила Захарова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В Минпросвещения объявили формат нового учебного года
- В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского
- Экономист назвал сроки деноминации рубля
- Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре
- Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru