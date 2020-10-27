Бильжо: народ у нас смелый, маски не носит

Художник в эфире НСН отметил безответственность россиян в борьбе с пандемией.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН отметил безответственность граждан, несмотря на ухудшающуюся статистику по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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«Но народ у нас смелый, маски по-прежнему не носит, или носит редко, или на шее. А что? В войне победили, так и коронавирус победим, подумаешь, более 17 тысяч за сутки», – сказал он.

Кроме того, Бильжо в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что к вакцинации принуждать россиян никто не имеет право.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусАндрей Бильжо
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