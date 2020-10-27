Бильжо: народ у нас смелый, маски не носит
Художник в эфире НСН отметил безответственность россиян в борьбе с пандемией.
За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.
Художник Андрей Бильжо в эфире НСН отметил безответственность граждан, несмотря на ухудшающуюся статистику по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией.
«Но народ у нас смелый, маски по-прежнему не носит, или носит редко, или на шее. А что? В войне победили, так и коронавирус победим, подумаешь, более 17 тысяч за сутки», – сказал он.
Кроме того, Бильжо в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что к вакцинации принуждать россиян никто не имеет право.
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