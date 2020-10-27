Бильжо: народ у нас смелый, маски не носит

За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН отметил безответственность граждан, несмотря на ухудшающуюся статистику по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией.