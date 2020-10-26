«Смеяться можно?». Бильжо об уполномоченном по борьбе с коррупцией
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Установлен новый суточный рекорд заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.
Андрей Бильжо: «Но народ у нас смелый, маски по-прежнему не носит, или носит редко, или на шее. А что? В войне победили, так и коронавирус победим, подумаешь, более 17 тысяч за сутки», – отметил в эфире НСН Андрей Бильжо.
В Петербурге вступил в силу запрет на работу баров и ресторанов ночью
В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет на работу баров и ресторанов в ночное время.
Андрей Бильжо: «То есть ночью коронавирусом легко заразиться, а днем коронавирус спит? То есть он сова? Ничего не понимаю я, кандидат медицинских наук. Правда, психиатр», – признался он в беседе с НСН.
Навязывание прививок от гриппа в вузах назвали недопустимой
Навязывать студентам и преподавателям вакцинацию против гриппа недопустимо. Такое мнение высказали в Минобрнауки.
Андрей Бильжо: «Странно, что такое мнение не высказали в Министерстве здравоохранения, потому что это совершенно очевидно. Никто никого не может обязать делать вакцину, прививаться. Это добровольное дело каждого человека», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Каждый пятый россиянин хочет переехать
Переехать в другой регион страны хочет около 20 процентов россиян. Больше всего граждан хотят переехать из Архангельской области, республики Коми и Якутии. Исследование проводилось среди соискателей сервиса HeadHunter.
Андрей Бильжо: «Я знаю хорошо Архангельскую область, очень люблю ее и сам Архангельск. Там живут чудесные люди, там замечательная северная кухня. Мне жаль, что оттуда уезжают люди, на самом деле, я думал купить себе там что-нибудь. Да и в Якутии я был, чудесно там», – рассказал он НСН.
В России может появиться омбудсмен по борьбе с коррупцией
В России предложили создать должность уполномоченного по борьбе с коррупцией.
Андрей Бильжо: «Смеяться можно? Стоит ли эту новость комментировать? Этот человек ее точно победит, скоро узнаем его фамилию», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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