«Смеяться можно?». Бильжо об уполномоченном по борьбе с коррупцией

Андрей Бильжо: «Я знаю хорошо Архангельскую область, очень люблю ее и сам Архангельск. Там живут чудесные люди, там замечательная северная кухня. Мне жаль, что оттуда уезжают люди, на самом деле, я думал купить себе там что-нибудь. Да и в Якутии я был, чудесно там», – рассказал он НСН.

