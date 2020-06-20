Николай Расторгуев: Электронное голосование – надежный и удобный способ волеизъявления
Народный артист России Николай Расторгуев считает электронное голосование надежным и удобным способом волеизъявления. Его мнение публикует «Вечерняя Москва».
«Я за онлайн-голосование не только потому, что это более надежный способ выразить свою гражданскую позицию. Ко всему прочему, это еще и удобно: зашел на портал, сделал свой выбор и никаких избирательных участков посещать не нужно», - считает музыкант.
По словам Расторгуева, он будет голосовать за нововведения. Об этом певец заявил после тщательного изучения предложенных корректировок Конституции РФ.
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги планируется подвести 1 июля.
Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке или принять избирательную комиссию дома, а также отдав голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Для электронного голосования создан портал 2020og.ru.
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