Бильжо обратился к прокурору с просьбой оставить Серебренникова в покое

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Волгограде открывают Родину-мать

Открытие монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане после реставрации состоится 24 июня. Тем временем, в Краснодаре отменили проведение парада Победы в этот день.

Андрей Бильжо: «Мне кажется, здорово, что есть разные точки зрения на этот странноватый парад, скажем прямо. И в данном случае краснодарцы решили сэкономить деньги и подумали о здоровье своих сограждан. Мне кажется, это поступок победителей», – сказал Анрей Бильжо в интервью НСН.

2

На голосовании в Москве будут одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики

Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам к Конституции. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.

Андрей Бильжо: «Хорошо было бы, чтобы голосующие россияне были бы не одноразовыми. А коврики, мне кажется, они заберут с собой», – отметил он НСН.

3

В США хотят снести памятник президенту Рузвельту

В Нью-Йорке на фоне беспорядков намерены снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Монумент представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.

Андрей Бильжо: «С одной стороны, на мой взгляд, сносить памятники – полная глупость, кому бы они ни были. Потому что памятники – это вехи истории, хорошей и плохой у каждого народа. А с другой стороны, так хочет народ, и власть его слушает. Есть чему поучиться», – прокомментировал он для НСН.

4

Названа самая безопасная страна для путешествий в 2020 году

Самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам. За все время пандемии там было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти.

Андрей Бильжо: «А можно вообще поехать в какое-нибудь племя Тумба-Юмба, где про коронавирус ничего не слушали, про медицину тоже», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

5

Большинство россиян выступили за отмену всех «коронавирусных» ограничений

Более 65% жителей России выступили за отмену всех мер, которые власти регионов вводили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Работа.ру».

Андрей Бильжо: «Дорогие 65 процентов, сообщите о своем решение коронавирусу. Интересно, послушает он вас или нет», – подметил в разговоре с НСН художник.

6

Адвокат пророчит Серебренникову условный срок

Прокуратура считает обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова полностью доказанными и требует признать всех виновными. Самому Серебренникову обвинитель просит назначить шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей.

Андрей Бильжо: «Гособвинение, можете вы, наконец, отстать от Кирилла Серебренникова? Оставьте в покое режиссера. Отдохните уже, или займитесь чем-нибудь серьезным», – заметил он в беседе с НСН.

7

Учитель завершил съемки фильма о Цое

Режиссер Алексей Учитель объявил об окончании съемок фильма о Викторе Цое. Накануне почитатели музыканта отметили его день рождения, ему исполнилось бы 58 лет.

Андрей Бильжо: «Перемен мы ждем, перемен», – подытожил в эфире НСН Андрей Бильжо.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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