Бильжо обратился к прокурору с просьбой оставить Серебренникова в покое
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Волгограде открывают Родину-мать
Открытие монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане после реставрации состоится 24 июня. Тем временем, в Краснодаре отменили проведение парада Победы в этот день.
Андрей Бильжо: «Мне кажется, здорово, что есть разные точки зрения на этот странноватый парад, скажем прямо. И в данном случае краснодарцы решили сэкономить деньги и подумали о здоровье своих сограждан. Мне кажется, это поступок победителей», – сказал Анрей Бильжо в интервью НСН.
На голосовании в Москве будут одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам к Конституции. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.
Андрей Бильжо: «Хорошо было бы, чтобы голосующие россияне были бы не одноразовыми. А коврики, мне кажется, они заберут с собой», – отметил он НСН.
В США хотят снести памятник президенту Рузвельту
В Нью-Йорке на фоне беспорядков намерены снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Монумент представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.
Андрей Бильжо: «С одной стороны, на мой взгляд, сносить памятники – полная глупость, кому бы они ни были. Потому что памятники – это вехи истории, хорошей и плохой у каждого народа. А с другой стороны, так хочет народ, и власть его слушает. Есть чему поучиться», – прокомментировал он для НСН.
Названа самая безопасная страна для путешествий в 2020 году
Самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам. За все время пандемии там было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти.
Андрей Бильжо: «А можно вообще поехать в какое-нибудь племя Тумба-Юмба, где про коронавирус ничего не слушали, про медицину тоже», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
Большинство россиян выступили за отмену всех «коронавирусных» ограничений
Более 65% жителей России выступили за отмену всех мер, которые власти регионов вводили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Работа.ру».
Андрей Бильжо: «Дорогие 65 процентов, сообщите о своем решение коронавирусу. Интересно, послушает он вас или нет», – подметил в разговоре с НСН художник.
Адвокат пророчит Серебренникову условный срок
Прокуратура считает обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова полностью доказанными и требует признать всех виновными. Самому Серебренникову обвинитель просит назначить шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей.
Андрей Бильжо: «Гособвинение, можете вы, наконец, отстать от Кирилла Серебренникова? Оставьте в покое режиссера. Отдохните уже, или займитесь чем-нибудь серьезным», – заметил он в беседе с НСН.
Учитель завершил съемки фильма о Цое
Режиссер Алексей Учитель объявил об окончании съемок фильма о Викторе Цое. Накануне почитатели музыканта отметили его день рождения, ему исполнилось бы 58 лет.
Андрей Бильжо: «Перемен мы ждем, перемен», – подытожил в эфире НСН Андрей Бильжо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- В мире число заразившихся коронавирусом превысило 9 млн
- Во Франции спектакль Серебренникова признали лучшей иностранной театральной работой
- Мятежный схиигумен рассказал, как стал священником после убийства
- Верзилова арестовали на 15 суток
- МВД вычислило причастных к афере с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru