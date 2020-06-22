Бильжо обратился к прокурору с просьбой оставить Серебренникова в покое

Андрей Бильжо: «С одной стороны, на мой взгляд, сносить памятники – полная глупость, кому бы они ни были. Потому что памятники – это вехи истории, хорошей и плохой у каждого народа. А с другой стороны, так хочет народ, и власть его слушает. Есть чему поучиться», – прокомментировал он для НСН.

