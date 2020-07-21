«Billy’s Band» надеется на приобретение коллективного иммунитета от коронавируса
В РАН полагают, что прогнозируемая осенью вторая волна COVID-19 совпадет с сезонной вспышкой респираторных заболеваний из-за чего ограничительные меры могут быть усилены.
Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН выразил надежду, что первая волна пандемии научила людей правильному поведению, а худшее уже позади.
«Да, но всеми силами хочется верить, что за время эпидемии мы уже многому научились, что приобрели какой-никакой коллективный иммунитет, научились правилам поведения в условиях пандемии. Поэтому хочется верить, что самое страшное уже позади», – поделился музыкант.
Кроме того, Билли Новик в эксклюзивном интервью НСН отметил, что коронавирус подорвал доверие людей и разобщил общество.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- В NYT Германию назвали страной-победителем в постпандемическом мире
- В Москве умерли еще 17 пациентов с коронавирусом
- Число смертей от коронавируса в мире превысило 600 тысяч
- Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»
- РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru