«Billy’s Band» надеется на приобретение коллективного иммунитета от коронавируса

В отставку подал мэр Норильска Ринат Ахметчин, обратившийся к властям Красноярского края с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом

В городе не хватает медиков, а число заболевших COVID-19 и пневмонией резко растет

Губернатор – мэру: плохо работаете

В отношении Ахметчина расследуется уголовное дело по статье о халатности