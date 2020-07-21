«Billy’s Band» надеется на приобретение коллективного иммунитета от коронавируса

В РАН полагают, что прогнозируемая осенью вторая волна COVID-19 совпадет с сезонной вспышкой респираторных заболеваний из-за чего ограничительные меры могут быть усилены.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН выразил надежду, что первая волна пандемии научила людей правильному поведению, а худшее уже позади.

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«Да, но всеми силами хочется верить, что за время эпидемии мы уже многому научились, что приобрели какой-никакой коллективный иммунитет, научились правилам поведения в условиях пандемии. Поэтому хочется верить, что самое страшное уже позади», – поделился музыкант.

Кроме того, Билли Новик в эксклюзивном интервью НСН отметил, что коронавирус подорвал доверие людей и разобщил общество.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Билли НовикВакцинаВакцинацияКоронавирус
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