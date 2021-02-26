Билли Новик «с ужасом» узнал о лидерстве Петербурга в уборке снега

Один из основателей питерской группы «Billy’s Band» в эфире НСН назвал действенный способ в борьбе с последствиями снегопадов.

Лучше всего с уборкой снега этой зимой в России справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани. Таковы результаты опроса от сервиса SuperJob.

Один из основателей питерской группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН удивился лидерству Петербурга в данном рейтинге.

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«Увидев в списке Санкт-Петербург, я удивился и с ужасом представил себе города, в которых еще хуже. Вопросов много, но и коммунальщиков, наверное, можно тоже как-то понять. Хотя отказать себе в удовольствии кого-то поругать не так-то просто. А вообще, подождем, потерпим, и само все растает», – сказал он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Билли Новик рассказал о роли мультфильма «Том и Джерри», полнометражная версия которого накануне вышла в прокат, в развитии российского джаза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПогодаБилли Новик
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