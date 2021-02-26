Билли Новик «с ужасом» узнал о лидерстве Петербурга в уборке снега

Лучше всего с уборкой снега этой зимой в России справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани. Таковы результаты опроса от сервиса SuperJob.

Один из основателей питерской группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН удивился лидерству Петербурга в данном рейтинге.