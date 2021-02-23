В Мурманске горожане растапливают снег в квартирах из-за отсутствия воды

Жители одной из многоэтажек в Мурманске из-за аварии системы водоснабжения вынуждены растапливать снег, сообщает издание «Подъем».

Известно, что поломка произошла в ночь перед 23 февраля, и коммунальные службы не отреагировали на жалобы горожан.

По словам жителей дома, ремонтники отказываются к ним выезжать.

В многоэтажном доме Мурманска отсутствуют холодная и горячая вода.

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ФОТО: pixabay.com
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