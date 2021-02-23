В Мурманске горожане растапливают снег в квартирах из-за отсутствия воды
23 февраля 202113:32
Жители одной из многоэтажек в Мурманске из-за аварии системы водоснабжения вынуждены растапливать снег, сообщает издание «Подъем».
Известно, что поломка произошла в ночь перед 23 февраля, и коммунальные службы не отреагировали на жалобы горожан.
По словам жителей дома, ремонтники отказываются к ним выезжать.
В многоэтажном доме Мурманска отсутствуют холодная и горячая вода.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru