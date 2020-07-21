Билли Новик: учителя часто подвергаются насилию со стороны учеников

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН заявил, что сегодня учителя нередко подвергаются психологическому насилию со стороны учеников.

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который позволит учителям уходить в продолжительный отпуск и досрочно на пенсию, а также получать зарплату не ниже средней по региону и стране.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН отметил, что сегодня учителя зачастую подвергаются психологическому насилию со стороны учеников, потому давно пора пересмотреть их взаимодействие.

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«Я считаю, что пора бы нам на законодательном уровне пересмотреть взаимодействие и отношение между учителями и учениками. Сейчас права учителей, как людей, в школах ущемляются и не соблюдаются. Зачастую, именно учителя подвергаются психологическому насилию со стороны учеников. Это вопиющая несправедливость, нуждающаяся в прицельном рассмотрении», – сказал он.

Кроме того, Билли Новик в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду на приобретение коллективного иммунитета от коронавируса у россиян, что позволит избежать жестких ограничений в случае второй волны пандемии.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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