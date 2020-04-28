Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Снятие ограничений, которые введены на фоне пандемии COVID-19, вовсе не будет означать возврат к нормальной жизни. Это произойдет не раньше, чем через год или два. Такое предположение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его словам приводит французское издание Le Figaro. Он заявил, что для возвращения мира к такому состоянию, нужны чрезвычайно эффективные методы лечения или вакцина.

Предприниматель пояснил, что при помощи «систем тестирования и отслеживания» страны будут способны быстро находить области заражения и «контролировать их». Тем не менее, люди не смогут вернуться к абсолютно нормальной жизни, так как, по-прежнему, будут бояться заражения COVID-19 и резко поменяют собственный образ жизни, подчеркивает Газета.ру.