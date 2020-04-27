Пандемия COVID-19: Италия ослабит карантинный режим, Турция прощается со шведским столом, Россия ждет обращения президента

Обнадеживающие новости пришли из Италии. Там объявлено о первых послаблениях общенационального карантина, которые произойдут уже 4 мая. С таким заявлением выступил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook. Откроются парки и сады, однако гулять в них большими группами будет запрещено, будут разрешены тренировки спортсменов, возобновится производство и работы на стройплощадках. Вместе с тем, ограничения на передвижения без весомой причины сохраняются, так же как и правила социального дистанцирования. Чуть позже, 18 мая, смогут открыться магазины и музеи, а салоны красоты, бары и рестораны - 1 июня. Возможности для ослабления карантинных запретов итальянские власти усмотрели в снижающейся динамике заболеваемости коронавирусом: за сутки в стране заразились 1739 человек, что стало наименьшим количеством с 10 марта. Всего в Италии коронавирусом заразились около 200 тысяч людей, скончались почти 27 тысяч.

Еще больший оптимизм демонстрируют власти Турции – там обсуждают уже даже не даты открытия, а нюансы работы отелей с началом туристического сезона, которое запланировано на конец мая. Пока, правда, только для внутреннего туризма. Объявлено, что отели в целях эпидемиологической безопасности откажутся от шведских столов системы «все включено», заменив их комплексным меню. Предельная нагрузка будет ограничена половиной от максимальной вместимости гостиницы, - заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Пандемия коронавируса COVID-19 далека от своего окончания, - предупредил, между тем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ обеспокоена ростом количества случаев заболевания в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

В России постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19, будет возможно после 12 мая. Такой вариант допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова, обусловив это необходимостью всем гражданам оставаться дома во время майских праздников. Режим изоляции продлился уже два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего, - указала Анна Попова. По последним данным, в России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19, 794 скончались.

Точки над «i» в вопросе о том, когда в России начнется смягчение ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусом, должно расставить обращение президента Путина, которое, как было объявлено, прозвучит на этой неделе. Вот чего точно не следует ожидать, так это скорого открытия сообщения с другими странами. Поэтому последнее, о чем нам сейчас стоит беспокоиться, это – судьба шведского стола в турецких отелях…

