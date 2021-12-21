Путин: 2021 год экстраординарен из-за пандемии
21 декабря 202113:44
2021 год из-за пандемии был экстраординарным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от COVID-19 «опасными дураками». Он также подчеркнул, что призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru