Путин: 2021 год экстраординарен из-за пандемии

2021 год из-за пандемии был экстраординарным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от COVID-19 «опасными дураками». Он также подчеркнул, что призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПандемияПесковКоронавирусВакцинацияВладимир Путин
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