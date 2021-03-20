Билл Гейтс посоветовал молодым круг интересов

«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее, не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам», — ответил Гейтс на вопрос одного из участников о совете для 19-летнего человека.

Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН отметил, что Билл Гейтс в силу возраста демонстрирует себя как отец человечества.

«Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он.

