Билл Гейтс посоветовал молодым круг интересов
Создатель Microsoft Билл Гейтс посоветовал молодым людям помнить о глобальных целях, кроме собственных и интересоваться изменениями климата. Об этом он говорил с пользователями платформы Reddit, сообщает РИА Новости.
«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее, не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам», — ответил Гейтс на вопрос одного из участников о совете для 19-летнего человека.
Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН отметил, что Билл Гейтс в силу возраста демонстрирует себя как отец человечества.
«Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Стала известна причина переноса пуска «Союза» с Байконура
- Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме
- Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана
- В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата
- В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru