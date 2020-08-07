Кучеренко: Билл Гейтс заботится о климате из-за возраста
Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что если отложить в сторону вопрос изменения климата, занимаясь только проблемами пандемии коронавируса, то число пострадавших от природных катаклизмов в будущем может превысить число жертв текущей эпидемии COVID-19.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН отметил, что Билл Гейтс в силу возраста демонстрирует себя как отец человечества.
«Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он.
Кроме того, Максим Кучеренко в эксклюзивном интервью НСН отметил, что оказанная помощь Ливану в связи с взрывом в Бейруте позиционирует Россию как ведущего международного игрока.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута, где произошел взрыв
- Лукашенко заявил, что не готовит младшего сына к президентству
- Билл Гейтс: Последствия экологического кризиса превзойдут вред от пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru