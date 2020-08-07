Кучеренко: Билл Гейтс заботится о климате из-за возраста

На суде по делу Ефремова показали видео, на котором он признает свое присутствие за рулем в момент аварии

Ссора «бывших» в суде по делу Ефремова

Сторона обвиняемого настаивает, что сотрудники ДПС не могли видеть Ефремова за рулем в момент аварии

Эксперт: Ефремов - «жертва» своего же адвоката