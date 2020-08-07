Кучеренко: Билл Гейтс заботится о климате из-за возраста

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что если отложить в сторону вопрос изменения климата, занимаясь только проблемами пандемии коронавируса, то число пострадавших от природных катаклизмов в будущем может превысить число жертв текущей эпидемии COVID-19.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН отметил, что Билл Гейтс в силу возраста демонстрирует себя как отец человечества.

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«Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он.

Кроме того, Максим Кучеренко в эксклюзивном интервью НСН отметил, что оказанная помощь Ливану в связи с взрывом в Бейруте позиционирует Россию как ведущего международного игрока.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматУндервудМаксим КучеренкоБилл Гейтс
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