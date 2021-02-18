Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса

«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — цитирует Гейтса РИА Новости.

По мнению предпринимателя, есть вероятность появления усовершенствованной вакцины, которая защитит жителей США, когда новые типы коронавирусной инфекции достигнут страны.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу заразившихся и погибших от COVID-19. По данным университета Хопкинса, в стране зафиксировано более 27,7 млн случаев заражения и почти 490 тысяч летальных исходов.

США начали массовую вакцинацию населения в конце декабря. Пока прививки доступны для определенных категорий американцев: первыми вакцину получают медики, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники экстренных служб. По оценкам властей, вакцинация станет общедоступной не ранее чем в мае.

