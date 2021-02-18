Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью телеканалу CBS News заявил, что населению может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса из-за появления новых штаммов инфекции.
«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — цитирует Гейтса РИА Новости.
По мнению предпринимателя, есть вероятность появления усовершенствованной вакцины, которая защитит жителей США, когда новые типы коронавирусной инфекции достигнут страны.
Соединенные Штаты — мировой лидер по числу заразившихся и погибших от COVID-19. По данным университета Хопкинса, в стране зафиксировано более 27,7 млн случаев заражения и почти 490 тысяч летальных исходов.
США начали массовую вакцинацию населения в конце декабря. Пока прививки доступны для определенных категорий американцев: первыми вакцину получают медики, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники экстренных служб. По оценкам властей, вакцинация станет общедоступной не ранее чем в мае.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса
- Умер звезда советского кино Андрей Мягков
- Журналисток приговорили к двум годам колонии за стрим с акции протеста в Минске
- «Катюшу» не будут исполнять вместо гимна РФ на чемпионате мира по лыжному спорту
- Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru