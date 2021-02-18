Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью телеканалу CBS News заявил, что населению может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса из-за появления новых штаммов инфекции.

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«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — цитирует Гейтса РИА Новости.

По мнению предпринимателя, есть вероятность появления усовершенствованной вакцины, которая защитит жителей США, когда новые типы коронавирусной инфекции достигнут страны.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу заразившихся и погибших от COVID-19. По данным университета Хопкинса, в стране зафиксировано более 27,7 млн случаев заражения и почти 490 тысяч летальных исходов.

США начали массовую вакцинацию населения в конце декабря. Пока прививки доступны для определенных категорий американцев: первыми вакцину получают медики, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники экстренных служб. По оценкам властей, вакцинация станет общедоступной не ранее чем в мае.

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ФОТО: РИА Новости
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