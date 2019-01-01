Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам. Как пишет «Российская газета», теперь оформить проездной документ на ребенка до одного месяца можно по медицинскому свидетельству о рождении. Об этом говорится в постановлении правительства России, которое вступило в силу 14 мая. Прежде пассажирам необходимо было иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое ЗАГСами, напоминает RT.

К слову, с 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты. Их можно купить на поезда, в частности, следующие по маршрутам Москва–Санкт-Петербург, Москва–Ижевск, Уфа–Москва, Москва–Адлер и другим.

Как напоминает НСН, 23 апреля Российские железные дороги презентовали новый купе-вагон. В его кухонных зонах появятся, в том числе, микроволновка и холодильник. Кроме того, новый вагон будет оборудован душем и сейфом. Уточняется, что на сегодняшний день холодильники и микроволновки есть лишь в некоторых российских поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал в беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.



