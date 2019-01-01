Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам. Как пишет «Российская газета», теперь оформить проездной документ на ребенка до одного месяца можно по медицинскому свидетельству о рождении. Об этом говорится в постановлении правительства России, которое вступило в силу 14 мая. Прежде пассажирам необходимо было иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое ЗАГСами, напоминает RT.
К слову, с 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты. Их можно купить на поезда, в частности, следующие по маршрутам Москва–Санкт-Петербург, Москва–Ижевск, Уфа–Москва, Москва–Адлер и другим.
Как напоминает НСН, 23 апреля Российские железные дороги презентовали новый купе-вагон. В его кухонных зонах появятся, в том числе, микроволновка и холодильник. Кроме того, новый вагон будет оборудован душем и сейфом. Уточняется, что на сегодняшний день холодильники и микроволновки есть лишь в некоторых российских поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал в беседе НСН, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»