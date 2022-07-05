Не везёт в «войне»: Европе предрекли ожесточенную борьбу за газ уже этой зимой
По прогнозам экспертов, регион продолжит «терять» поставки природного газа из-за ряда обстоятельств, найти новые источники в ближайшее время не получится, рассчитывать только на сжиженный газ – опрометчиво.
Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией, сообщает британский журнал The Economist. По прогнозам экспертов, регион останется еще без 2,5% поставок топлива.
В начале июня из-за пожара было закрыто предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. После «Газпром» анонсировал сокращение транзита через «Северный поток-1» до 40%. По итогу Европа потеряла еще 7,5% поставок. Найти другие источники сложно, а терминалы сжиженного газа и так работают на полную мощность.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что у Европы есть только одна альтернатива в данном случае – это сжиженный газ, но его поставки ограничены – проблемы могут появиться уже зимой.
«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - предупредил эксперт.
При этом Евросоюз продолжает искать возможные варианты – привлекает другие страны. Не так давно Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз через Египет, продолжения история на данный момент не получила.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил «Радиоточке НСН», что подобные соглашения подписывались и ранее, но ни к чему не привели. По его словам, ни одна страна не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией.
«Вариант у Европы один – сократить потребление газа. Других вариантов нет. Евросоюз получает газ по трубопроводам, так и в сжиженном виде. По трубопроводам – в основном из России и Норвегии. Последняя не может увеличить поставки газа», - добавил он.
Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за распределение» этого энергоресурса среди европейских стран, сообщает Die Welt со ссылкой на заявление лидера крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридриха Мерца. Политик призвал создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.
«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», - предрек глава ХДС.
Многие специалисты считают, что именно неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.
Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кро в эфире телеканала N-TV заявил, что, если у Германии возникнут трудности из-за дефицита газа, они затронут и остальные страны Евросоюза. Он считает, что в таком случае энергетический кризис затронет всю Европу как по «эффекту домино».
Проблемы у Германии действительно могут возникнуть уже осенью. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, страна вряд ли сможет заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю.
«Заполнить хранилища на 80% проблематично, потому что в июле «Газпром» останавливает «Северный поток» на ремонт на две недели, поставки в Европу снижаются. Будет крайне сложно это сделать, отдельные страны могут и не успеть. Кто-то уже близок к этим цифрам – как Польша, но ключевая страна в этом смысле для Европы Германия, там самые большие газовые хранилища. По всей видимости, Германия рискует не заполнить», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом рассчитывать на помощь соседей страны не могут, так как не все располагают большим объемом хранилищ, заметил Пикин.
Уже сейчас цена газа в Европе подошла к отметке в 1800 долларов. Например, в Великобритании могут закрыться некоторые предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России энергоресурсов прекратятся, сообщает Financial Times.
А немецкая компания Uniper ведет переговоры с правительством о финансовой помощи в размере €9 млрд, чтобы возместить финансовые убытки из-за отказа от российского газа. Отмечается, что акции Uniper упали на 28%.
Дополнительные проблемы с поставками газа возникли в середине июня. «Газпром» сократил поставки газа в Италию на 15% из-за технических ограничений, связанных с несвоевременным возвратом компанией Siemens оборудования из ремонта в Канаде. Это произошло из-за антироссийских санкций.
Тогда заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что европейские страны стали жертвой своих же ограничений.
«Это не какая-то специфическая политика "Газпрома", это люди сами наступили на грабли, которые щедро разбросали перед собой. Бывает, что грабли бьют по лбу», - подчеркнул Фролов.
Между азиатскими рынками и Европой к лету развернется «ожесточенная борьба» за сжиженный природный газ (СПГ), а к зиме она достигнет своего апогея, заявил ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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