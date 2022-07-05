Не везёт в «войне»: Европе предрекли ожесточенную борьбу за газ уже этой зимой

Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией, сообщает британский журнал The Economist. По прогнозам экспертов, регион останется еще без 2,5% поставок топлива.

В начале июня из-за пожара было закрыто предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. После «Газпром» анонсировал сокращение транзита через «Северный поток-1» до 40%. По итогу Европа потеряла еще 7,5% поставок. Найти другие источники сложно, а терминалы сжиженного газа и так работают на полную мощность.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что у Европы есть только одна альтернатива в данном случае – это сжиженный газ, но его поставки ограничены – проблемы могут появиться уже зимой.

«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - предупредил эксперт.