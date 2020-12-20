Bild: Германия намерена добиваться закрытия авиасообщения ЕС и Британии

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, передвижения могут ограничить уже в полночь 21 декабря и продлить их действие до 6 января.

Напомним, в Великобритании выявили мутацию коронавируса COVID-19 на 70 процентов заразнее. На фоне данных об увеличении скорости распространения инфекции европейские страны закрыли воздушные границы. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки.