Bild: Германия намерена добиваться закрытия авиасообщения ЕС и Британии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ инициирует запрет на въезд в Евросоюз из Великобритании из-за новой мутации коронавируса, которую там обнаружили.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По данным журналистов, передвижения могут ограничить уже в полночь 21 декабря и продлить их действие до 6 января.
Напомним, в Великобритании выявили мутацию коронавируса COVID-19 на 70 процентов заразнее. На фоне данных об увеличении скорости распространения инфекции европейские страны закрыли воздушные границы. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки.
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