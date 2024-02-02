«Би-2» решили не пускать на пресс-конференцию журналистов из России

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви рассказал, что российским журналистам отказали в допуске на пресс-конференцию группы «Би-2» сами музыканты. По словам дипломата, Израиль к решению этого вопроса отношения не имел, передает ТАСС.

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Коллектив российской группы «Би-2» по прилете в Израиль провел пресс-конференцию в одном из отелей в центре Тель-Авива. На встрече присутствовал министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Внешнеполитическое ведомство накануне разослало аккредитованным СМИ приглашение посетить мероприятие, однако перед его началом менеджер группы вызвал охрану, чтобы та выпроводила российских журналистов из лобби отеля.

На встречу не попали журналисты РИА Новости, съемочная группа ВГТРК, а также несколько корреспондентов других российских изданий. Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал эксклюзивное видео, на котором участник группы благодарит министра за участие в освобождении из тайской тюрьмы и содействие в высылке музыкантов в Израиль.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Би-2"
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