Безвизовый режим введут между РФ и Катаром
Россия и Катар подписали соглашение о введении между странами безвизового режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Соглашение вступит в силу с 23 февраля текущего года. Необходимость получения визы снимается при условии посещения стран в туристических целях, срок пребывания в государстве без визы не может превышать 90 дней.
Как ожидается, это нововведение позволит взаимно увеличить турпоток. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила агентству, что в настоящее время поток туристов в РФ из Катара настолько мал, что не страна даже не отражается в статистических отчетах.
Напомним, Катар станет следующей страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу. Мероприятие пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Предыдущей страной, принимающей ЧМ, выступила Россия.
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