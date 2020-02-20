Безвизовый режим введут между РФ и Катаром

Соглашение вступит в силу с 23 февраля текущего года. Необходимость получения визы снимается при условии посещения стран в туристических целях, срок пребывания в государстве без визы не может превышать 90 дней.

Как ожидается, это нововведение позволит взаимно увеличить турпоток. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила агентству, что в настоящее время поток туристов в РФ из Катара настолько мал, что не страна даже не отражается в статистических отчетах.

Напомним, Катар станет следующей страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу. Мероприятие пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Предыдущей страной, принимающей ЧМ, выступила Россия.



