Лавров обсудил с мексиканским МИД отмену виз
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Мексики Марсело Луисом Эбрардом, в ходе которых, в частности, обсудил безвизовый режим между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров отметил, что большинство латиноамериканских стран уже имеют договоры о безвизовых поездках с РФ. По его мнению, отсутствие необходимости получения визы увеличит число российских туристов в Мексике.
Ранее в январе сообщалось, что в Мексике будут открыты два новых консульства РФ. Как заявил посол России в Мексике, одно из консульств откроют в городе Пуэбла в центральной части страны, второе – в городе Мерида на юге.
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