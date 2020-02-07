Лавров обсудил с мексиканским МИД отмену виз

7 февраля 202000:59

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Мексики Марсело Луисом Эбрардом, в ходе которых, в частности, обсудил безвизовый режим между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров отметил, что большинство латиноамериканских стран уже имеют договоры о безвизовых поездках с РФ. По его мнению, отсутствие необходимости получения визы увеличит число российских туристов в Мексике.

Ранее в январе сообщалось, что в Мексике будут открыты два новых консульства РФ. Как заявил посол России в Мексике, одно из консульств откроют в городе Пуэбла в центральной части страны, второе – в городе Мерида на юге.

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