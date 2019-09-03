ФИФА презентовала эмблему ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала официальную эмблему следующего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом организация сообщила в своем микроблоге в Twitter.

«Официальная эмблема FIFA WorldCup Qatar 2022 воплощает в себе образ события, которое соединяет и вовлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылку на красивую игру», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В марте текущего года сообщалось, что Совет ФИФА утвердит новый формат клубного чемпионата мира.

