Безруков включен в состав Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
29 декабря 202117:14
Народный артист России Сергей Безруков был включен в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, в списке состава также числится замминистра культуры Ольга Ярилова.
Ранее писатель Евгений Гришковец был избран председателем общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru