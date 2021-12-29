Безруков включен в состав Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Народный артист России Сергей Безруков был включен в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Актёра Безрукова выписали из больницы

Кроме того, в списке состава также числится замминистра культуры Ольга Ярилова.

Ранее писатель Евгений Гришковец был избран председателем общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ.


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