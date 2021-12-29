Писатель Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России

Писатель, драматург, режиссёр и актёр Евгений Гришковец был избран председателем общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ.

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В сообщении говорится, что кандидатура драматурга была поддержана единогласно.

Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что члены совета и профильные комиссии сошлись во мнении, что председателем совета при ФСИН должен быть избран человек, известный всем гражданам.

По словам Гриба, Гришковец — авторитетный человек, «на которого сложно надавить».

Ранее сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен; сама система покрывает и прячет преступления.

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ТЕГИ:Общественная Палата РФФСИНЕвгений Гришковец
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