Писатель Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России

В сообщении говорится, что кандидатура драматурга была поддержана единогласно.

Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что члены совета и профильные комиссии сошлись во мнении, что председателем совета при ФСИН должен быть избран человек, известный всем гражданам.

По словам Гриба, Гришковец — авторитетный человек, «на которого сложно надавить».

Ранее сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен; сама система покрывает и прячет преступления.

