Потапенко: Мы не можем определиться, с Китаем дружить, или с Америкой
Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ интересных событий экономической сферы.
Экономисты оценили потери России от санкций в 800 млрд. рублей
Экономисты оценили потери России от санкций в 800 млрд. рублей. В 2014–2015 годах санкции замедлили экономику России на 1,2 п.п., следует из расчетов экономистов для Института переходных экономик Банка Финляндии. Но основной причиной рецессии 2015 года стали не санкции.
Дмитрий Потапенко: «При этом наши власти и наши товаропроизводители отчитываются о том, что, якобы, все необходимое мы теперь производим сами. Почему же производя в России, скажем, мясо птицы все необходимое оборудование и все материалы мы завозим из-за рубежа? Причем, по колоссально завышенной цене. Напомню еще одну цифру: 80% нашего АПК финансируется из бюджета, причем эти 80% попадают в крупные агрохолдинги. Получается, что они убыточны? Так зачем же мы тогда эти предприятия создаем? Надо постепенно снимать эти барьеры в виде санкций и, в первую очередь, поддерживать нашего товаропроизводителя не тем, что обносить страну колючей проволокой, а обнулением любых налоговых платежей и снижением административных барьеров. Тогда россияне будут рады не просто потреблять эту продукцию, но и заплатить за нее из собственного кармана, по сути дела, являясь для этой продукции инвесторами», - подчеркнул Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.
Рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров
В России рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров. Демографическая ситуация и спрос на работников привели к снижению численности экономически активного населения Экономисты объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Кроме того, как сообщили в Роструде, ведомство получает жалобы от граждан на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста — на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений.
Дмитрий Потапенко: «На самом деле, наш рынок труда недосчитывается не только людей. Он недосчитывается главного: квалифицированных рабочих мест. У нас сейчас колоссальная безработица (только она структурная), если посчитать по-честному, где-то 7-8%. Для того, чтобы ее выявить, надо просто изменить правила постановки на биржу труда и вскрыть этот нарыв. Все равно ближайшие 5-7 лет мы вернемся к вопросу о том, как кормить пенсионеров. Даже если мы полностью отберем пенсии, их надо будет выбрасывать на улицу, что, похоже, государство и собирается сделать», - констатировал он, общаясь с НСН.
Трамп объяснил решение отложить введение пошлин на некоторые товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объяснил решение отложить введение пошлин на некоторые товары из Китая до 15 декабря. Глава государства объяснил, что пошел на этот шаг, чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США во время рождественского периода.
Дмитрий Потапенко: «Это означает, что в ближайшее время мы будем наблюдать некое пинание между США и Китаем. Все, что мы слышим на верхнем уровне – это, всего лишь предмет торга. Существенно на экономику Америки и Китая это не повлияет, а вот на экономику европейских стран и России – да, конечно. Мы все никак не можем определиться, с кем мы? С товарищем Си или с товарищем Дональдом?», - заявил Дмитрий Потапенко в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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