Потапенко: Мы не можем определиться, с Китаем дружить, или с Америкой

Дмитрий Потапенко: «При этом наши власти и наши товаропроизводители отчитываются о том, что, якобы, все необходимое мы теперь производим сами. Почему же производя в России, скажем, мясо птицы все необходимое оборудование и все материалы мы завозим из-за рубежа? Причем, по колоссально завышенной цене. Напомню еще одну цифру: 80% нашего АПК финансируется из бюджета, причем эти 80% попадают в крупные агрохолдинги. Получается, что они убыточны? Так зачем же мы тогда эти предприятия создаем? Надо постепенно снимать эти барьеры в виде санкций и, в первую очередь, поддерживать нашего товаропроизводителя не тем, что обносить страну колючей проволокой, а обнулением любых налоговых платежей и снижением административных барьеров. Тогда россияне будут рады не просто потреблять эту продукцию, но и заплатить за нее из собственного кармана, по сути дела, являясь для этой продукции инвесторами», - подчеркнул Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

