Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей

Автором инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил не штрафовать водителей, если светопропускание передних боковых стёкол автомобилей менее разрешённых 70%, но более 50%.

По его словам, тонировка позволяет защитить водителя от от прямых солнечных лучей и ослепления, а также снижает нагрев салона, что особенно актуально для лета, когда температуры в стране могут превышать нормы.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект», - указали в кабмине.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что тонировка передних стёкол автомобиля сильно сокращает угол обзора, сообщает RT.