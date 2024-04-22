Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей
Правительство РФ не поддержало законопроект, который смягчает требования к уровню светопропускания передних боковых стёкол автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Автором инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил не штрафовать водителей, если светопропускание передних боковых стёкол автомобилей менее разрешённых 70%, но более 50%.
По его словам, тонировка позволяет защитить водителя от от прямых солнечных лучей и ослепления, а также снижает нагрев салона, что особенно актуально для лета, когда температуры в стране могут превышать нормы.
«Правительство РФ не поддерживает законопроект», - указали в кабмине.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что тонировка передних стёкол автомобиля сильно сокращает угол обзора, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей
- Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»
- Российские ученые выделили ДНК из мозга Ленина
- МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне Цакаевым
- В веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам
- Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая
- Чернышенко: Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ
- Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»
- МЧС: При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
- Митрополит Кирилл: в зоне СВО не хватает более 1300 священников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru