Коммунальные службы в России столкнутся с нехваткой рабочей силы из оттока мигрантов
Число не очищенных от снега дворов в Москве будет увеличиваться из-за оттока рабочих из стран Центральной Азии. Об этом заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, сообщает «Говорит Москва».
По его словам, коммунальные службы прежде всего ощутят нехватку рабочей силы.
«У нас отрицательный баланс миграционный. Это говорит о том, что меньше мигрантов начали приезжать в РФ и больше уезжать», - отметил Каримов.
Он также добавил, что проблема будет особенно ощутима в столице, однако коснется и регионов.
Ранее Миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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