Коммунальные службы в России столкнутся с нехваткой рабочей силы из оттока мигрантов

Число не очищенных от снега дворов в Москве будет увеличиваться из-за оттока рабочих из стран Центральной Азии. Об этом заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, коммунальные службы прежде всего ощутят нехватку рабочей силы.

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«У нас отрицательный баланс миграционный. Это говорит о том, что меньше мигрантов начали приезжать в РФ и больше уезжать», - отметил Каримов.

Он также добавил, что проблема будет особенно ощутима в столице, однако коснется и регионов.

Ранее Миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:МоскваЖКХРоссияТрудовые Мигранты
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