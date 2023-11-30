Беженцев из Газы разместили в детском лагере в Чечне
Прибывших в Чечню беженцев из сектора Газа разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры, сообщает «РЕН ТВ».
Если понадобится, то каждому будет оказана медицинская помощь. Тем, кто хочет работать, помогут с трудоустройством с учетом полученных специальностей и навыков. Для детей в пункте временного размещения будет организован полноценный образовательный процесс.
По словам одного из мужчин, они около месяца не могли выехать из Газы. Затем помогло МЧС России. Они приехали в Каир, откуда добрались до Москвы.
Ранее около 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru