Беженцев из Газы разместили в детском лагере в Чечне

Прибывших в Чечню беженцев из сектора Газа разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры, сообщает «РЕН ТВ».





Если понадобится, то каждому будет оказана медицинская помощь. Тем, кто хочет работать, помогут с трудоустройством с учетом полученных специальностей и навыков. Для детей в пункте временного размещения будет организован полноценный образовательный процесс.

По словам одного из мужчин, они около месяца не могли выехать из Газы. Затем помогло МЧС России. Они приехали в Каир, откуда добрались до Москвы.

Ранее около 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

