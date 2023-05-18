Бежавший в Норвегию и представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин захотел вернуться домой
Бежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, который называл себя бойцом частной военной компании «Вагнер», заявил, что хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает Reuters.
«На днях мною было принято решение о том, что я готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло ... чтобы (они) оказали содействие в моем возвращении», — заявил Медведев в ролике на своем YouTube-канале.
По словам россиянина, ему не удалось оставить позади «политику».
В январе мужчина был задержан на территории провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью. Он незаконно пересек границу и попросил убежища в Норвегии. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что Медведев был командиром группы и сообщил, что бойца разыскивали и должны были привлечь к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru