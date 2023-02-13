В Норвегии посчитали Россию главной угрозой нацбезопасности
Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности для себя и Европы в целом. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам во время доклада, посвященного национальной безопасности. Он считает, что конфронтация России с Западом будет затяжной.
Ранее сегодня разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе в том числе указывается, что Россия будет представлять наибольшую угрозу Норвегии в этом году, передает издание FosvaretsForum.
В службе внешней разведки Норвегии полагают, что конфликт на Украине привел к росту напряженности на севере. На этом фоне Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. Кроме того, европейские страны зависят от норвежских нефти и газа. По мнению разведки, все это может сделать скандинавские страны более важной целью для российских спецслужб.
Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов "Северных потоков", заявил НСН полковник КГБ в отставке Игорь Прелин. Так он прокомментировал статью американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой всего на один источник утверждает о причастности к подрыву «Северных потоков» США и Норвегии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
- «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
- Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
- «Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
- В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
- «Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России
- СМИ: Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200%
- В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
- Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru