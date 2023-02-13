В Норвегии посчитали Россию главной угрозой нацбезопасности

Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности для себя и Европы в целом. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам во время доклада, посвященного национальной безопасности. Он считает, что конфронтация России с Западом будет затяжной.

Ранее сегодня разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе в том числе указывается, что Россия будет представлять наибольшую угрозу Норвегии в этом году, передает издание FosvaretsForum.