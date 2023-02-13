В Норвегии посчитали Россию главной угрозой нацбезопасности

Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности для себя и Европы в целом. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам во время доклада, посвященного национальной безопасности. Он считает, что конфронтация России с Западом будет затяжной.

Ранее сегодня разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе в том числе указывается, что Россия будет представлять наибольшую угрозу Норвегии в этом году, передает издание FosvaretsForum.

В МИД Норвегии назвали чушью обвинения в подготовке диверсии на «Северных потоках»

В службе внешней разведки Норвегии полагают, что конфликт на Украине привел к росту напряженности на севере. На этом фоне Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. Кроме того, европейские страны зависят от норвежских нефти и газа. По мнению разведки, все это может сделать скандинавские страны более важной целью для российских спецслужб.

Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов "Северных потоков", заявил НСН полковник КГБ в отставке Игорь Прелин. Так он прокомментировал статью американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой всего на один источник утверждает о причастности к подрыву «Северных потоков» США и Норвегии.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БезопасностьНорвегия
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