Не допустить коррупции! Автоэксперт о причинах аннулирования водительских прав

Автоэксперт назвал в интервью НСН основные проблемы аннулирования водительских прав в России.

В Министерстве внутренних дел определили восемь причин, по которым водительские права могут быть аннулированы.

Согласно проекту приказа, основаниями для начала административной процедуры являются истечение срока действия водительского удостоверения; если изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально. Ранее в регламенте эти основания прописаны не были.

Зачем меняют автоправа? Названы главные плюсы нововведений МВД

Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов заявил в интервью НСН, что в некоторых моментах, скорее всего, придется обращаться в суд.

«Все эти причины абсолютно вменяемые, пока это проект, но его, скорее всего, примут. Вопрос в том, что аннулирование должно происходить также, как и при совершении серьезных ДТП, по суду, а не по мнению инспектора. И все нюансы должны быть прописаны, чтобы не возникала коррупционная составляющая. Если, например, попал в стихию и фамилия на правах его не читаемая… Инспектор вполне может принять решение об аннулировании. Эти моменты нужно прописать», - уточнил эксперт.

Согласно новому регламенту, который вступит в силу 1 апреля 2021 года, аннулировать водительские права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДВодительские Права
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры