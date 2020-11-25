Не допустить коррупции! Автоэксперт о причинах аннулирования водительских прав

Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов заявил в интервью НСН, что в некоторых моментах, скорее всего, придется обращаться в суд.

«Все эти причины абсолютно вменяемые, пока это проект, но его, скорее всего, примут. Вопрос в том, что аннулирование должно происходить также, как и при совершении серьезных ДТП, по суду, а не по мнению инспектора. И все нюансы должны быть прописаны, чтобы не возникала коррупционная составляющая. Если, например, попал в стихию и фамилия на правах его не читаемая… Инспектор вполне может принять решение об аннулировании. Эти моменты нужно прописать», - уточнил эксперт.

Согласно новому регламенту, который вступит в силу 1 апреля 2021 года, аннулировать водительские права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.

