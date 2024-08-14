«Безболезненно»: Google сервисы продолжат работать у физлиц после 12 сентября
Такие сервисы, как Google таблицы и документы будут работать у частных пользователей, отключение иностранных сервисов с 12 сентября затронет только корпорации в РФ , заявил НСН Эльдар Муртазин.
Прекращение работы иностранных сервисов в России с 12 сентября коснется только корпоративный сектор и не будет болезненным, так как все российские компании давно перешли на отечественное ПО. Об этом НСН заявил эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин.
В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. Эксперты опасаются, что россиян могут отключить и от Gmail и других сервисов. Муртазин отметил, что эти ограничения рассчитаны только на корпоративные компании, а сервисы вроде Google таблиц у частных лиц продолжат работать.
«Для корпоративного использования все приложения и сервисы американских и европейских компаний 12 сентября прекратят работать без исключений: для компаний, госучреждений и прочих организаций. Это не означает, что не будет доступа к Google Таблицам и документам. Они будут работать, но не для компаний, то есть не работает Google Work Space, но сами таблицы и документы для частных лиц будут работать. Почта Gmail тоже будет работать. Эти ограничения ориентированы на корпоративных сектор», - рассказал он.
По его словам, эти изменения не станут проблемой для российских компаний, так как все давно успели перейти на другой софт.
«Все отечественные компании уже перешли на софт, который заменяет иностранный. Даже не знаю, кто остался на этом софте, поэтому это не болезненно. Было два с половиной года для перехода», - подытожил он.
Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с НСН заявил, что российские компании сегодня чаще сталкиваются с кибератаками из-за устаревшего софта, эту проблему можно решить только после перехода на отечественное ПО.
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