«Безболезненно»: Google сервисы продолжат работать у физлиц после 12 сентября

«Для корпоративного использования все приложения и сервисы американских и европейских компаний 12 сентября прекратят работать без исключений: для компаний, госучреждений и прочих организаций. Это не означает, что не будет доступа к Google Таблицам и документам. Они будут работать, но не для компаний, то есть не работает Google Work Space, но сами таблицы и документы для частных лиц будут работать. Почта Gmail тоже будет работать. Эти ограничения ориентированы на корпоративных сектор», - рассказал он.

По его словам, эти изменения не станут проблемой для российских компаний, так как все давно успели перейти на другой софт.

«Все отечественные компании уже перешли на софт, который заменяет иностранный. Даже не знаю, кто остался на этом софте, поэтому это не болезненно. Было два с половиной года для перехода», - подытожил он.

Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с НСН заявил, что российские компании сегодня чаще сталкиваются с кибератаками из-за устаревшего софта, эту проблему можно решить только после перехода на отечественное ПО.

