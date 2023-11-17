«Уголовное преступление!»: Бурматов напомнил Бурятии о запрете эвтаназии животных

Региональные власти по-прежнему не могут разрешать эвтаназию бездомных животных, любые подобные попытки пресекаются прокуратурой, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН.

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе хурала. Бурматов сообщил, что в Генпрокуратуру уже направлены запросы для проведения проверки.