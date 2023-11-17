«Уголовное преступление!»: Бурматов напомнил Бурятии о запрете эвтаназии животных

Владимир Бурматов заявил НСН, что депутаты направили обращение в Генпрокуратуру по поводу ситуации в Бурятии. 

Региональные власти по-прежнему не могут разрешать эвтаназию бездомных животных, любые подобные попытки пресекаются прокуратурой, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН.

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе хурала. Бурматов сообщил, что в Генпрокуратуру уже направлены запросы для проведения проверки.

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«Мы получили несколько десятков обращений по этому поводу от граждан. У нас уже направлены депутатские запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой дать поручение прокуратуре субъекта провести проверку принятого нормативного акта с точки зрения противоречия федеральному закону. В федеральном законе четко сказано, что обращение с бездомными животными осуществляется на принципах гуманности, не должно предполагать методов, которые связаны с жестоким обращением. Полномочия регионов никак не предполагают массовое истребление животных, это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление», - рассказал он.

По словам депутата, подобные незаконные решения уже были отменены в Челябинской и Ивановской областях.

«Это не первый пример того, как регионы пытаются взять на себя те полномочия, которые противоречат федеральному законодательству. Моя родная Челябинская область, например, до этого принимала решение о запрете кормления безнадзорных животных и о запрете волонтерам взаимодействовать с животными. Мы обратились в прокуратуру, это решение было признано незаконным и отменено. После этого аналогичное решение хотели принять в Ивановской области, но оно тоже было опротестовано прокуратурой. Приоритет сегодня – принцип гуманности, то есть, вы можете этих животных отлавливать, стерилизовать, помещать в приюты, пристраивать, вакцинировать, регистрировать, запрещать самовыгул и так далее. Полномочия у регионов широкие», - объяснил собеседник НСН.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко заявила «Радиоточке НСН», что во многих регионах хотят быстрыми методами решить вопрос с бездомными животными.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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